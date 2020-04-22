СК обвинил депутата в Оренбургской области в оскорблении полицейских

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Следственное управление СК по Оренбургской области предъявило обвинение депутату регионального законодательного собрания от ЛДПР Вячеславу Ширнину за публичное оскорбление представителей власти, сообщает ТАСС.

»СК РФ по Оренбургской области предъявлено обвинение 36-летнему депутату законодательного собрания <...> в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти)», — уточняется в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщали, что депутат в нетрезвом виде вступил в перепалку с сотрудниками полиции у одного из жилых домов, где нецензурно выражался в общественном месте, в том числе и в адрес сотрудников полиции.

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