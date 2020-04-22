Штормовой ветер повалил 132 дерева в Москве
В Москве штормовой ветер повалил 132 дерева, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.
По его словам, в результате падений никто не пострадал, но повреждены 26 автомобилей, 3 опоры рекламных щитов, разрушена часть крыши в Северо-Восточном округе.
Для ликвидации последствий привлекались более 300 городских работников и 90 единиц техники. Бирюков заверил, что почти все деревья уже убраны. Он также рассказал, что из-за сильного ветра (23 м/сек) коммунальные службы в столице переведены в режим повышенной готовности.
Заммэра призвал горожан быть внимательными на улицах и оставаться дома, если есть возможность.
Ранее в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из‑за ветра.
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