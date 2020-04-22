Мэра Нью-Йорка раскритиковали за идею провести парад в честь медиков

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предложил устроить в городе парад в честь медиков, которые сражаются с коронавирусной инфекцией. Однако американцы раскритиковали его идею, пишет Daily Mail.

Критика обрушилась на политика сразу после того, как Блазио заявил, что нужно провести парад в честь медиков, когда снимут ограничения из-за коронавируса. Многие сочли такую идею абсурдной в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой.

«Проведение парада в Нью-Йорке — одна из самых глупых идей, которые я когда-либо слышал», — сказал ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер во время эфира.

Также американцы напомнили мэру об аналогичном параде, проведенном в США вскоре после отмены карантина пандемии «испанского гриппа» 1918 года. По данным издания, в нем погибли тысячи человек.

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