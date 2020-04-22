Мэра Нью-Йорка раскритиковали за идею провести парад в честь медиков
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предложил устроить в городе парад в честь медиков, которые сражаются с коронавирусной инфекцией. Однако американцы раскритиковали его идею, пишет Daily Mail.
Критика обрушилась на политика сразу после того, как Блазио заявил, что нужно провести парад в честь медиков, когда снимут ограничения из-за коронавируса. Многие сочли такую идею абсурдной в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой.
«Проведение парада в Нью-Йорке — одна из самых глупых идей, которые я когда-либо слышал», — сказал ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер во время эфира.
Также американцы напомнили мэру об аналогичном параде, проведенном в США вскоре после отмены карантина пандемии «испанского гриппа» 1918 года. По данным издания, в нем погибли тысячи человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
— В Белом доме заявили об улучшении ситуации с COVID-19 в ряде мегаполисов США
— В Нью-Йорке продолжает снижаться суточное число смертей от коронавируса77