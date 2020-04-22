Все специалисты-ортопеды НИИ Вредена заразились COVID-19
Заведующий отделением нейроортопедии с костной онкологией НИИ Вредена Санкт-Петербурга Дмитрий Пташников заявил, что все специалисты отделения заболели коронавирусом. Врач сообщил об этом на своей странице в Instagram.
«Все наши сотрудники на сегодняшний день болеют. У 9 из 10 на компьютерной томографии подтверждена пневмония <...> Мы закрыты в одном помещении с больными», — сказал глава отделения.
Пташников отметил, что пневмония в его отделении подтвердилась также у 12 из 32 пациентов. Двух из них перевели в специализированные стационары из-за тяжелого развития болезни.
Он добавил, что также заражен инфекцией. Свое состояние доктор оценивает, как «приличное».
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