Все специалисты-ортопеды НИИ Вредена заразились COVID-19

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Заведующий отделением нейроортопедии с костной онкологией НИИ Вредена Санкт-Петербурга Дмитрий Пташников заявил, что все специалисты отделения заболели коронавирусом. Врач сообщил об этом на своей странице в Instagram.

«Все наши сотрудники на сегодняшний день болеют. У 9 из 10 на компьютерной томографии подтверждена пневмония <...> Мы закрыты в одном помещении с больными», — сказал глава отделения.

Пташников отметил, что пневмония в его отделении подтвердилась также у 12 из 32 пациентов. Двух из них перевели в специализированные стационары из-за тяжелого развития болезни.

Он добавил, что также заражен инфекцией. Свое состояние доктор оценивает, как «приличное».

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