В Москве нашли и оштрафовали 48 нарушителей режима самоизоляции
За сутки в Москве выявили почти 50 случаев нарушения режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.
По его данным, посредством фото- и видеофиксации в столице установили 48 нарушений. Нарушителями оказались зараженные коронавирусом и граждане, проживающие с ними в одной квартире. Все они были оштрафованы.
«Они подписали специальное добровольное согласие о нахождении дома и нарушили его, чем подвергли серьезной опасности соседей и окружающих», — добавил Данчиков.
Всего в столице к настоящему моменту зафиксирован 31 981 заболевший, вылечились 2 267 пациентов, скончались — 261.
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