В Омске горит списанная военная техника и покрышки

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В Омске произошло возгорание на площадке, предназначенной для списанной военной техники и покрышек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что на площадке располагается списанная в утиль техника, старые покрышки и остатки деревянных конструкций, вещи не имеют материальной ценности. Площадь возгорания около 1 тысячи кв. м.

Локализация пожара была объявлена в 16.56 по местному времени, спасатели держат огонь в кольце. Отмечается, что из-за сильного ветра есть опасность перехода огня на военные склады.

О пострадавших в ведомстве не сообщают.

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