Из-за сильного ветра в Москве на машину упало дерево

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На севере Москвы из-за сильных порывов ветра упало дерево и повредило один автомобиль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Инцидент произошел в районе Ховрино на улице Дыбенко вблизи дома номер 22.

По словам собеседника агентства, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что упавшее дерево повредило два легковых автомобиля на Волоколамском шоссе.

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