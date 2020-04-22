Из-за сильного ветра в Москве на машину упало дерево
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На севере Москвы из-за сильных порывов ветра упало дерево и повредило один автомобиль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Инцидент произошел в районе Ховрино на улице Дыбенко вблизи дома номер 22.
По словам собеседника агентства, пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее сообщалось, что упавшее дерево повредило два легковых автомобиля на Волоколамском шоссе.
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