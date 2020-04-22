Кабмин Украины продлил до 11 мая карантин из-за COVID-19
Правительство Украины из-за распространения коронавирусной инфекции продлило до 11 мая карантин, установленный ранее до 24 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
По его словам, при принятии решения кабмин опирался на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости коронавирусом может наступить в начале мая.
По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксировано 6,5 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 174 летальных, 424 человека выздоровели.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в в мире выявлено 2,5 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.
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