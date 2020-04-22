Кремль назвал утверждения об искусственном происхождении COVID-19 бездоказательными

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В Кремле считают, что все заявления о якобы искусственном создании коронавирусной инфекции являются бездокозательными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Стоит отметить, что ранее зарубежная пресса публиковала статьи с мнениями различных экспертов о якобы искусственном происхождения инфекции.

Однако, как полагает Песков, с каждым специалистом, утверждающим о происхождении COVID-19 извне, одновременно появляются два представителя, которые исключают искусственное происхождение вируса.

«И те, и другие говорят абсолютно бездоказательно», — констатировал помощник Путина.

По его мнению, вероятно, пока мир не обладает полной информацией о происхождении вируса, чтобы делать какие-то заявления. Он считает использование бездоказательных обвинений в чей-то адрес непозволительным.

«В условиях дефицита научно обоснованной информации оперировать бездоказательными обвинениями в чей бы то ни было адрес считаем недопустимым, непозволительным», — подытожил Песков.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В мире заразились более 2,5 млн человек, вылечились — 701 552, умер — 178 551.

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