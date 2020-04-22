Власти Испании отменили празднование Томатины из-за COVID-19
Власти испанского города Буньоль (автономное сообщество Валенсия) отменили празднование Томатины — ежегодной битвы помидоров — из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы приняли решение о полной отмене празднований Фальяс Буньоля 2020 года», — говорится в сообщении.
При этом городское руководство надеется, что праздники будут проведены в следующем году.
Томатина — праздник, который проходит каждый год в последнюю неделю августа в испанском городе Буньоль, возник как простая шутка между соседями.
По последним данным, в Испании зафиксировано более 200 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, скончались более 21 тыс. человек.
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