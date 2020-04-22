Число жертв коронавируса в Испании превысило 20 тысяч

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За последние сутки в Испании скончались 435 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию нового типа, сообщил Минздрав страны.

Также за 24 часа в стране выявили 4211 заболевших и 3,4 тыс. выздоровевших.

Всего в стране инфицированы 208 389 человек, вылечились 85 915 пациентов, а умерли 21 717 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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