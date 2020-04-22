Прожившие вместе полвека супруги вылечились от коронавируса в один день
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В Британии пара, прожившая в браке 56 лет, вылечилась от коронавируса в один день, пишет Daily Mail.
77-летний Сидни Мур, и его 76-летняя жена Джин были госпитализированы 10 апреля, их положили вместе в одно отделение, чтобы не разлучать супругов, которые познакомились в возрасте 16 и 15 лет и всю жизнь прожили вместе.
Супруги были выписаны через 5 дней, и в настоящее время они оба идут на поправку дома. У обоих все еще наблюдается кашель и слабость.
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