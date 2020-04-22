Число зараженных COVID-19 в Израиле превысило 14 тысяч

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Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле достигло 14 326, за сутки выявлено 384 новых случая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что за минувшие сутки скончались три человека, общее число погибших от вируса — 187.

148 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 111 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вылечился от коронавируса в стране 4961 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире выявлено 2,4 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.

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