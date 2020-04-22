В Тюменской области COVID-19 выявлен у четырнадцати вахтовиков

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Четырнадцать вахтовиков заразились коронавирусной инфекцией на месторождении в Уватском районе Тюменской области. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

В общей сложности, в Тюменской области 290 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

28 человек были выписаны из больниц по выздоровлению. Двое пациентов скончались.

«Уровень заболеваемости в Тюменской области свидетельствует о наличии рисков распространения новой коронавирусной инфекции...», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,5 млн.

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