COVID-19 выявлен у россиянина на круизном судне Costa Atlantica в Японии

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На борту круизного судна у пассажира, являющегося гражданином России, выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Токио.

Судно пришвартовано у берегов Нагасаки.

В настоящее время россиянин находится среди членов экипажа, российское посольство следит за его состоянием.

Заболевшему была оказана вся необходимая медицинская помощь, его состояние опасений не вызывает.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,4 млн.

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