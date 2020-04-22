Спасатели пытаются локализовать три очага тления в Чернобыле

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Спасатели продолжают тушить пожары в Житомирской области и в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС).

Так, по состоянию на 7.00 мск работники ГУЧС оказывают помощь в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

Отмечается, что основные усилия направлены на локализацию трех очагов — тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем.

К тушению привлечены больше 1,2 тыс. человек и 279 единиц техники, в том числе три вертолета.

Лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и распространился на территорию трех лесничеств. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге, против него возбуждено уголовное дело.

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