Вильфанд сообщил о летней погоде в ряде регионов России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/979/7984979/upload-12354009_533669453466934_996074845_n-pic905-895x505-87957.jpg">

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов России установилась погода конца мая, передает ТАСС.

Вильфанд уточнил, что в Западной Сибири и Красноярском крае температура воздуха приближается к +20°С, а в Омске и Новосибирске температура достигнет +28°С.

«Это уже такое суперлето», — отметил он, пояснив, что в Омске и Новосибирске температура выше климатической нормы на 12-14°С.

По словам синоптика, теплая погода задержится на этих территориях до конца недели.