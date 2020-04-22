Вильфанд сообщил о летней погоде в ряде регионов России
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов России установилась погода конца мая, передает ТАСС.
Вильфанд уточнил, что в Западной Сибири и Красноярском крае температура воздуха приближается к +20°С, а в Омске и Новосибирске температура достигнет +28°С.
«Это уже такое суперлето», — отметил он, пояснив, что в Омске и Новосибирске температура выше климатической нормы на 12-14°С.
По словам синоптика, теплая погода задержится на этих территориях до конца недели.