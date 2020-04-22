В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии COVID-19
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что через несколько месяцев человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба, если вовремя не будут предприняты меры по обеспечению продовольственной безопасности стран, передает ТАСС.
Бизли отметил, что коронавирус представляет не только серьезную угрозу здоровью людей, но и глобальную гуманитарную катастрофу, в результате которой миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов, могут оказаться на грани голодания.
«При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран», — рассказал Бизли, уточнив, что данная проблема грозит 265 миллионам человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.