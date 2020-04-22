Более 2,7 тысячи пациентов с COVID-19 скончались в США за сутки
В Соединенных Штатах за сутки скончались более 2,7 тысячи пациентов с коронавирусом, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.
По его данным, число жертв COVID-19 за сутки составило 2 751 против 1 433 днем ранее.
Всего с начала эпидемии в стране болезнью заразились более 820 тысяч человек, число умерших достигло 45 тысяч.
В настоящее время США лидируют среди всех стран как по числу заболевших, так и по числу смертей от COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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