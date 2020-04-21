Курская область планирует продлить самоизоляцию на майские праздники
Власти Курской области планируют продлить самоизоляцию на майские праздники из-за коронавируса, сказал губернатор региона Роман Старовойт в эфире телеканала »Россия 24».
«Очевидно, что, скорее всего, на 99% майские праздники мы должны будем прожить в режиме полной самоизоляции», — отметил Старовойт.
Губернатор уточнил, что пока уровень заболеваемости и готовности медицинских учреждений не позволяет отменить ограничения.
В Курской области коронавирусом заразились 242 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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