Курская область планирует продлить самоизоляцию на майские праздники

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Власти Курской области планируют продлить самоизоляцию на майские праздники из-за коронавируса, сказал губернатор региона Роман Старовойт в эфире телеканала »Россия 24».

«Очевидно, что, скорее всего, на 99% майские праздники мы должны будем прожить в режиме полной самоизоляции», — отметил Старовойт.

Губернатор уточнил, что пока уровень заболеваемости и готовности медицинских учреждений не позволяет отменить ограничения.

В Курской области коронавирусом заразились 242 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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