От коронавируса во Франции скончались свыше 20,7 тысяч человек

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Во Франции число жертв нового типа коронавируса COVID-19 близится к отметке в 21 тысячу граждан. Об этом сообщает портал Ouest-France со ссылкой на гендиректора Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

За сутки во Франции от заболевания скончался еще 531 человек.

Так, общее число жертв коронавирусной инфекции составило 20 796 граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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