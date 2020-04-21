Врач назвал главное отличие коронавируса от обычной простуды

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Доктор медицинских наук Александр Аверьянов на Youtube канале журналиста Максима Шевченко рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды.

По словам врача, для коронавируса на ранних стадиях характерно снижение обоняния и вкусовых ощущений, то есть аносмия. COVID-2019 поражает нервные окончания в полости носа и ротоглотки.

Аверьянов отметил, что любые симптомы ОРВИ стоит расценивать как признаки коронавируса, так как на ранних стадиях обе инфекции проявляют себя очень похоже.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин постановил, что жители города с симптомами ОРВИ должны соблюдать такие же правила изоляции, что и пациенты с диагностированным коронавирусом.

В России на данный момент зарегистрировано 52 763 случая заражения коронавирусом, 456 умерли, 3 873 вылечились.

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