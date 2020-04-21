Число случаев заражения COVID-2019 в мире превысило 2,5 млн
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Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 2,5 млн, сообщает счетчик Worldometers.
На данный момент жертвами инфекции стали 171 812 человек, вылечились — 659 595.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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