Врачи рассказали о жестокости коронавируса
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Врачи назвали коронавирус жестоким, потому что он поражает «почти все в организме», пишет Science.
Специалисты отметили, что вирус поражает легкие, сердце, кровеносные сосуды и мозг.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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