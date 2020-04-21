Россия заняла 149 место в рейтинге свободной прессы

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Организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг свободной прессы.

Так, первые места получили Норвегия, Финляндия и Дания, а на последних строчках рейтинга оказались Эритрея, Туркменистан и КНДР.

Всего в рейтинге 180 мест. Россия оказалась на 149 строчке.

Так, в организации считают, что после протестов 2012–2014 годов России растет давление на независимые СМИ, а также практикуется блокировка сайтов и отключение интернета. По мнению РБГ, происходит преследование отдельных журналистов и блогеров, а также распространение дезинформации в соцсетях через участие «государственных интернет-троллей».

Организация также отмечает, что пандемия нового типа коронавируса негативно повлияет на качество журналистики.

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