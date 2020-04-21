Лукашенко рассказал о планах на субботник
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что не видит оснований для переноса субботника в стране. Об этом сообщает «БелТА».
Он добавил, что рабочий день сохраняется в пятницу, поэтому проведение субботника, который состоится 25 апреля, ни на что не повлияет.
Белорусский лидер подчеркнул, что сам проведет субботник в регионе, который пострадал от пожара на территории Чернобыльской АЭС.
«Я в это время несколько дней буду жить на юге, и там мы что-нибудь подыщем. Какой-нибудь лес посадим», — отметил Лукашенко.
Президент также сказал, что собранные деньги пойдут на облагораживание памятников, а также ремонт детских лагерей, а не на систему здравоохранения, которая поддерживается через международную помощь.
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