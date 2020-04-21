В ВОЗ заявили о животном происхождении коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус нового типа имеет животное происхождение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ВОЗ Фаделу Шаиб.

Все имеющиеся на данный момент сведения о новом коронавирусе свидетельствуют о его животном происхождении, отметила Шаиб. Она подчеркнула, что нет доказательств того, что вирус был создан в лаборатории.

По словам представителя ВОЗ, наиболее вероятно, что «экологический резервуар» вируса находится в летучих мышах, однако путь передачи его человеку еще предстоит установить.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на свои источники заявил, что «нулевой пациент» с коронавирусом заразился им в вирусной лаборатории в Ухане.

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