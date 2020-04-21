В ВОЗ заявили о животном происхождении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус нового типа имеет животное происхождение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ВОЗ Фаделу Шаиб.
Все имеющиеся на данный момент сведения о новом коронавирусе свидетельствуют о его животном происхождении, отметила Шаиб. Она подчеркнула, что нет доказательств того, что вирус был создан в лаборатории.
По словам представителя ВОЗ, наиболее вероятно, что «экологический резервуар» вируса находится в летучих мышах, однако путь передачи его человеку еще предстоит установить.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на свои источники заявил, что «нулевой пациент» с коронавирусом заразился им в вирусной лаборатории в Ухане.
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