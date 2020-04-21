В Петербурге возле «Макдоналдса» подрались курьеры
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Санкт-Петербурге возле одного из ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» подрались доставщики еды. Об этом сообщает 78.ru.
Отмечается, что стычка произошла в районе станции «Электросила».
На курьера напал неизвестный мужчина и повалил его на асфальт. Жертва ответила своему обидчику.
Увидев происходящее, свидетели попытались разнять участников потасовки.
Других подробностей не приводится.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Петербурге у бизнес-центра зарезали мужчину в массовой драке