В Петербурге возле «Макдоналдса» подрались курьеры

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В Санкт-Петербурге возле одного из ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» подрались доставщики еды. Об этом сообщает 78.ru.

Отмечается, что стычка произошла в районе станции «Электросила».

На курьера напал неизвестный мужчина и повалил его на асфальт. Жертва ответила своему обидчику.

Увидев происходящее, свидетели попытались разнять участников потасовки.

Других подробностей не приводится.

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