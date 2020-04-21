В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе террористов ИГ**

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Национальная полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых в Европе боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».

Имя задержанного не упоминается. Известно, что он является египтянином по национальности.

По данным Национальной полиции Испании, в страну он проник незаконно из Северной Африки. Его задержали в Альмерии.

Сообщается также, что он участвовал в боевых действиях на стороне террористов в Сирии и Ираке.

Полиция также задержала еще двух подозреваемых, их личности и связи с иностранными боевиками ИГ устанавливаются.

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