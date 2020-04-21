Собянин разрешил живущим с зараженными COVID-19 москвичам ходить в магазин

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому москвичи, живущие вместе с инфицированными COVID-19, могут покидать квартиры. Об этом пишет ТАСС.

Так, им разрешено посещение ближайшего магазина или аптеки, вынос мусора и выгул домашних животных.

Новость дополняется.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 52 763 случая заражения коронавирусом в 85 регионах страны, вылечились 3 873 человека, скончались 456.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Власти столицы советуют брать с собой паспорт при выходе из дома