В Роспотребнадзоре рассказали, как вылечиться от коронавируса на дому

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Пациенты со слабым течением коронавируса могут вылечиться от инфекции уже через неделю. Быстрое выздоровление возможно даже в домашних условиях.

Об этом «Газете.Ru» сообщил заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Мы думаем, что срок выздоровления в случае легкого течения коронавируса — это в районе недели. Но даже если человек почувствовал себя лучше, его выписка с карантина состоится только тогда, когда будут получены отрицательные результаты на коронавирус», — сказал он.

Основным признаком легкого течения болезни считается отсутствие высокой температуры — при соблюдении этого условия инфицированного не госпитализируют, пояснил эксперт.

Пациенту назначаются лекарства и выдается памятка с рекомендациями о том, как правильно соблюдать домашний карантин.

«Самая простая рекомендация — это больше пить различных жидкостей. Разумеется, не алкогольных. Это необходимо для того, чтобы происходил естественный процесс вымывания всех токсинов из организма», — отметил Покровский.

Лечащийся на дому пациент должен минимизировать контакты с родственниками и пользоваться индивидуальными предметами быта.

«Если есть возможность, надо не только промывать, но и дезинфицировать. Кипячение, использование мыла — очень важно. И желательно как можно чаще проветривать помещение», — заключил эпидемиолог.

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