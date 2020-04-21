Верховный суд впервые провел онлайн-заседание

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Верховный суд России впервые провел онлайн-заседание, сообщает РИА «Новости».

Первым делом, рассмотренным онлайн, стал спор о признании несовершеннолетней девочки членом семьи военнослужащего. Ответчиком по делу выступало региональное управление жилищного обеспечения Минобороны.

В ходе заседания трое судей присутствовали в зале суда в медицинских масках. Двое юристов участвовали в процессе по видеосвязи из дома.