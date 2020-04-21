Число зараженных COVID-19 на Украине достигло 6 125

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На Украине зафиксировано 6 125 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки выявлены 415 новых заболевших. Об этом сообщает минздрав страны на странице в Facebook.

В общей сложности от инфекции скончался 161 человек. Выздоровели 367 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,4 млн.

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