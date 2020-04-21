Премьер Баварии официально подтвердил отмену «Октоберфеста»

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Премьер-министр федеральной германской земли Бавария Маркус Зёдер подтвердил, что знаменитый фестиваль пива «Октоберфест» в этом году решено отменить из-за коронавируса, сообщает BR.de.

В дополнение к «Октоберфесту» также отменен Баварский центральный сельскохозяйственный фестиваль, который должен был пройти параллельно с пивным фестивалем.

По словам Зёдера, в связи с отменой фестивалей и, возможно, других народных гуляний, для организаторов будут предусмотрены большие кредитные программы.

«Октоберфес» должен был пройти с 19 сентября по 4 октября текущего года.

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