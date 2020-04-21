Число зараженных коронавирусом в России выросло на 5 642
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Число зараженных коронавирусом в России выросло на 5 642, сообщает оперативный штаб.
Всего в России зарегистрировано 52 763 случая заражения коронавирусом в 85 регионах страны.
За последние сутки после выздоровления выписали 427 человек, всего вылечились — 3 873 человека. Число случаев смерти пациентов с коронавирусом выросло на 51 — до 456.
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