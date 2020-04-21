Семь сотрудников ядерного центра в Сарове заразились коронавирусом
Семь сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики в Сарове заразились коронавирусом нового типа, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в своем обращении к работникам отрасли.
Сотрудники центра заболели после контакта с инфицированными, заболевание в них протекает в легкой форме, отметил гендиректор Росатома. Он добавил, что более 100 человек в Сарове находятся на карантине после контакта с зараженными сотрудниками.
По словам Лихачева, всего на контроле Росатома находятся 47 случаев заражения коронавирусом в отрасли, 31 случай снят с контроля.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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