Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
Жители округа Вестчестер подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за халатность во время пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters.
Трое жителей пригорода Нью-Йорка обвиняют ВОЗ в неспособности своевременно объявить о пандемии, проконтролировать реакцию Китая на первоначальную вспышку заболевания, предоставить рекомендации по лечению и координировать ответные действия стран мира.
При этом ВОЗ обвиняется также в сговоре с правительством Китая с целью скрыть серьезность нового коронавируса.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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