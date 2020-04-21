Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/557/13049557/2020-04-07T160219Z_1754794098_RC2SZF9IYLB1_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-WHO-pic905-895x505-67554.jpg">

Жители округа Вестчестер подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за халатность во время пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters.

Трое жителей пригорода Нью-Йорка обвиняют ВОЗ в неспособности своевременно объявить о пандемии, проконтролировать реакцию Китая на первоначальную вспышку заболевания, предоставить рекомендации по лечению и координировать ответные действия стран мира.

При этом ВОЗ обвиняется также в сговоре с правительством Китая с целью скрыть серьезность нового коронавируса.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава ВОЗ заявил, что организация ничего не скрывает от США и других стран

— В ВОЗ рассказали о последствиях прекращения финансирования со стороны США