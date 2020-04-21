Власти Казахстана намерены постепенно смягчать карантин

Власти Казахстана намерены постепенно снимать ограничительные меры, которые ранее были введены в стране из-за распространения коронавируса COVID-19, если будет соблюдаться санитарно-эпидемиологическая безопасность. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра республики Аскара Мамина.

Он уведомил, что с 20 апреля в Нур-Султане и Алма-Ате уже смягчили карантинный режим. По словам премьера, в этих городах возобновлена работа промышленных предприятий, деятельность организаций в строительной отрасли, а также некоторых видов услуг.

«Мы и далее продолжим постепенно смягчать режим карантина, разрешая работу другим предприятиям и субъектам бизнеса», — отметил Мамин.

Он добавил, что такая же работа будет осуществляться «и по другим регионам республики».