В Москве во вторник ожидается до +11°С

В Москве во вторник, 21 апреля, ожидается до +11°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столбике термометра будет варьироваться от +9 до +11°C.

В небе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер будет северный, 6-11 м/с. Местами его порывы будут доходить до 17 м/с.

Ночью температура опустится до +1°C-+3°C. Сохранится облачность, будет преимущественно без осадков.

Атмосферное давление днем составит 749 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.