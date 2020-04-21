Трамп сообщил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в США

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Президент США Дональд Трамп уведомил, что подпишет указ о временной приостановке иммиграции в страну. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что сделает это в свете атаки со стороны «невидимого врага», а также для сохранения рабочих мест граждан США.

«Я подпишу распоряжение о временной приостановке иммиграции,» — написал Трамп.

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