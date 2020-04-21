В КНР за сутки выявили 11 случаев заражения COVID-19
За минувшие сутки в Китае зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
По данным оперштаба, из этих случаев четыре — ввозные, а другие семь были выявлены внутри страны.
Всего от COVID-19 за прошедшие 24 часа вылечились 39 пациентов.
Смертельных исходов в Китае за это время не зарегистрировано.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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