В КНР за сутки выявили 11 случаев заражения COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/953/13037953/20200321_gaf_x99_148-pic905-895x505-55632.jpg">

За минувшие сутки в Китае зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

По данным оперштаба, из этих случаев четыре — ввозные, а другие семь были выявлены внутри страны.

Всего от COVID-19 за прошедшие 24 часа вылечились 39 пациентов.

Смертельных исходов в Китае за это время не зарегистрировано.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число жертв COVID-19 перевалило за 170 тысяч

— Число зараженных коронавирусом в США приближается к 800 тысячам

— Врач не исключил, что эпидемия COVID-19 в РФ продлится до конца лета