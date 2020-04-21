Врач не исключил, что эпидемия COVID-19 в РФ продлится до конца лета

Пульмонолог, терапевт, профессор, заслуженный врач России Александр Карабиненко допускает, что коронавирусная инфекция COVID-19 в стране продлится до конца лета. Об этом пишет газета «Известия».

Он заявил, что не уверен, что Россия быстро справится с данной инфекцией.

По его словам, коронавирус нового типа следует таким же законам, что и предыдущие инфекции.

«Но она действительно более агрессивная, и на самом деле пациентов, которые носят коронавирус, может быть значительно больше, чем официально зарегистрированных», — сказал Карабиненко.

Он также выразил мнение, что ресурсов медицины в России для лечения COVID-19 должно хватить.