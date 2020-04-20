В Петербурге у бизнес-центра зарезали мужчину в массовой драке
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В Петербурге произошла массовая драка в Красногвардейском районе. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Конфликт начался у бизнес-центра на улице Дегтярева, 4. Участниками драки оказались граждане одного государства ближнего зарубежья.
В результате потасовки погиб 25-летний мужчина, еще два человека пострадали.
Уточняется, что молодой человек скончался от ножевых ранений. 27-летний мужчина и 41-летняя женщина были госпитализированы.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.