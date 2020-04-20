У трех студентов Московской академии СК обнаружили симптомы COVID-2019

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У трех студентов Московской академии Следственного комитета обнаружили симптомы коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как заявили в пресс-службе СК, первые признаки инфекции выявили у студентов из числа детей-сирот. Своевременное обнаружение состоялось благодаря повешенному вниманию к здоровью учеников, отметили в ведомстве.

Студенты госпитализированы, состояние их здоровья «стабильно положительное».

В России на данный момент зарегистрировано 47 121 случаев заражения коронавирусом, 405 человек умерли, 3 446 вылечились.

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