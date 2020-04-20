Французские жандармы спасли дикого олененка, «изолировавшегося» на городском участке
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На западе Франции жандармы спасли олененка, который решил «изолироваться» на городском участке. Об этом сообщается на страничке в Facebook национальной жандармерии.
«Во время карантина природа возвращает свои права. Молодой олень, не попадающий под действующие правила изоляции, пробрался на городское подсобное хозяйство и «изолировался» там на протяжении четырех дней», — говорится в посте.
Отмечается, что немножко пострадавшего и обессилевшего олененка спасли жандармы коммуны Монтандр. Они доставили его в ветеринарную клинику. После осмотра животное снова отпустят на волю.