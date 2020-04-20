Врачи и волонтеры обратились к участникам митинга во Владикавказе
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Врачи и волонтеры, которые работают и помогают в эти дни в больницах Владикавказа, выступили с обращением к землякам, передает телеграм-канал Lshot.
В понедельник рядом со зданием правительства Северной Осетии в столице республики прошла несанкционированная акция, многие участники которой, в том числе, отрицают существование коронавируса.
В видеоролике медики продемонстрировали отделения лечебных учреждений, в том числе людей на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Врачи, в частности, попросили земляков «включить здравый смысл».