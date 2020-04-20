Скворцова спрогнозировала выход на плато по коронавирусу до мая

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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато по коронавирусу до конца апреля. Такой прогноз она сделала в программе «Познер» На Первом канале.

По ее словам, пик пандемии коронавируса приближается. Россия достигнет его к концу текущей — началу следующей недели. Однако сколько продлится нахождение на плато, неизвестно.

Скворцова отметила, что число тяжелобольных коронавирусом перестало расти, а общий прирост есть. Такая динамика свидетельствует о том, что «выявляемость улучшилась» из-за увеличения объемов тестирования.

«Выявляем бессимптомные формы — число, максимально приближенное к реальному», - сказала глава агентства.

В России на данный момент зарегистрировано 47 121 случаев заражения коронавирусом, 405 человек умерли, 3 446 вылечились.

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