В Роспотребнадзоре заявили, что сразу самоизоляцию отменить невозможно
Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что отменять режим самоизоляции резко нельзя. Об этом он сообщил в эфире канала «Россия 24».
«Самоизоляцию никто снимать сразу не будет, будут снимать последовательно», — сказал Малеев.
Он добавил, что, возможно, снятие ограничений начнется с разрешения каких-то поездок.
За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший. Российская Федерация заняла 10 место на планете по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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