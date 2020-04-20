В Роспотребнадзоре заявили, что сразу самоизоляцию отменить невозможно

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Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что отменять режим самоизоляции резко нельзя. Об этом он сообщил в эфире канала «Россия 24».

«Самоизоляцию никто снимать сразу не будет, будут снимать последовательно», — сказал Малеев.

Он добавил, что, возможно, снятие ограничений начнется с разрешения каких-то поездок.

За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший. Российская Федерация заняла 10 место на планете по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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