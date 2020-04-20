Скворцова: 75% случаях коронавирус протекает бессимптомно или в легкой форме
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в 75% случаев коронавирус протекает в бессимптомной или легкой форме. Об этом она сообщила в программе «Познер» на Первом канале.
По ее словам, вирус заразен, но меньше, чем другие вирусы. Скворцова отметила, что 45% — это бессимптомные случаи заражения, 30% — проходят как обычный ОРВИ.
При этом она добавила, что около 15% находятся на стационарном лечении.
«Это очень тяжелые пациенты, с полиорганной недостаточностью», — сказала Скворцова.
За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший. Российская Федерация заняла 10 место на планете по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.
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