Доктор Мясников узнал по анализам, что уже переболел коронавирусом
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Врач Александр Мясников рассказал в эфире канала «Россия-24», что незаметно переболел коронавирусом.
Доктор прошел обследование, которое показало, что у него уже есть антитела к новой инфекции. Врач предполагает, что переболел COVID-2019 во время поездки на Филиппины зимой текущего года.
«Либо это был коронавирус, либо я вообще его не заметил», — сказал Мясников.
В России на данный момент зарегистрировано 47 121 случаев заражения коронавирусом, 405 человек умерли, 3 446 вылечились.
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